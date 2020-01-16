В Україну не пустили турецьких експертів

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Неприємний інцидент трапився з іноземними гостями, які по запрошенню так і не прибули в Рівне. Як виявилось, у Львівському аеропорту від них зажадали хабар.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 16 січня, стало відомо, що Рівненський льонокомбінат (ТМ Goldi) запросив до себе чотирьох фахівців з Туреччини. Квитки придбало підприємство. Про це повідомив власник Льонокомбінату Олег Червонюк. Однак експертам не судилося потрапити у Рівне, їх не пропустили на кордоні через «незрозумілу мету візиту».
Відомо, що фахівці мали навчити працівників підприємства працювати на новому обладнанні. У Львівському аеропорту громадян Туреччини утримували 12 годин без перекладача, пояснень, змусивши підписувати сформовані українською мовою документи.
За попередніми даними, від іноземців хотіли отримати хабаря.
«А не отримавши - бюджетним коштом відправили назад до Туреччини — це 35 тисяч гривень. Багато це чи мало хай скажуть учитель, лікар, чи пенсіонер, яким платять із бюджету», - заявив Червонюк.
Юристів підприємства, які прибули до Львову, щоб владнати ситуацію, проігнорували.
«Капітан Держприкордонслужби Ольга Кардаш дозволила собі навіть не вийти до представників компанії, а після 17:00 години нам просто відповіли, що «робочий день закінчився», - додав Червонюк.
Він також пообіцяв, що в зв’язку з таким ходом подій колектив Рівненського льонокомбінату влаштує біля Львівського аеропорту і Західного управління Держприкордонслужби у Львові акцію протесту.
«Думаю, тисяча протестувальників на території аеропорту, які зустрічатимуть європейських гостей із плакатами "Stop Ukrainian Corruption!" змусять владу звернути увагу на цю проблему, а також звільнити капітана Ольгу Кардаш із Держприкордонслужби з причини службової невідповідності», - наголосив він.
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