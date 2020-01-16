В Україну не пустили турецьких експертів

Аня Мартинюк 16 січня 2020, 07:10

Неприємний інцидент трапився з іноземними гостями, які по запрошенню так і не прибули в Рівне. Як виявилось, у Львівському аеропорту від них зажадали хабар.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 16 січня, стало відомо, що Рівненський льонокомбінат (ТМ Goldi) запросив до себе чотирьох фахівців з Туреччини. Квитки придбало підприємство. Про це повідомив власник Льонокомбінату Олег Червонюк. Однак експертам не судилося потрапити у Рівне, їх не пропустили на кордоні через «незрозумілу мету візиту».

Відомо, що фахівці мали навчити працівників підприємства працювати на новому обладнанні. У Львівському аеропорту громадян Туреччини утримували 12 годин без перекладача, пояснень, змусивши підписувати сформовані українською мовою документи.

За попередніми даними, від іноземців хотіли отримати хабаря.

«А не отримавши - бюджетним коштом відправили назад до Туреччини — це 35 тисяч гривень. Багато це чи мало хай скажуть учитель, лікар, чи пенсіонер, яким платять із бюджету», - заявив Червонюк.

Юристів підприємства, які прибули до Львову, щоб владнати ситуацію, проігнорували.

«Капітан Держприкордонслужби Ольга Кардаш дозволила собі навіть не вийти до представників компанії, а після 17:00 години нам просто відповіли, що «робочий день закінчився», - додав Червонюк.

Він також пообіцяв, що в зв’язку з таким ходом подій колектив Рівненського льонокомбінату влаштує біля Львівського аеропорту і Західного управління Держприкордонслужби у Львові акцію протесту.

«Думаю, тисяча протестувальників на території аеропорту, які зустрічатимуть європейських гостей із плакатами "Stop Ukrainian Corruption!" змусять владу звернути увагу на цю проблему, а також звільнити капітана Ольгу Кардаш із Держприкордонслужби з причини службової невідповідності», - наголосив він.