В Human Rights Watch заявили про порушення прав людей в Україні

Аня Мартинюк 16 січня 2020, 06:34

Американські правозахисники нагадали, що у 2019 році в Україні було не все в порядку.

Новину передає «Преса України».

Керівник американської правозахисної організації Human Rights Watch Кеннет Рот зробив важливу заяву. Представляючи звіт за минулий рік він зазначив, що в Україні порушують права пенсіонерів, журналістів та кримських татар.

«В Україні найбільше права порушуються на окупованих територіях, в Криму. Серед сфер діяльності, найбільше порушень зафіксовано у журналістській роботі», - заявили дослідники.

Уточнюється, що в Україні зафіксовано щонайменше 11 випадків, коли відбувалось побиття журналістів. Також один випадок вбивства журналіста. Мова йде про Вадима Комарова, який помер влітку 2019 року від травм голови, які отримав після жорстокого побиття невідомими.

Також правозахисники згадали про жертви на Донбасі, переслідування російською владою кримських татар в анексованому Криму.

«Лише у березні російська влада заарештувала 24 особи в Криму, більшість з яких – активні члени “Кримської солідарності”. … Жодного з них не звинуватили у причетності до насильства. Принаймні чотирьох із них катували», - йдеться у повідомленні.