Росія поетапно відмовлятиметься від долара – Лавров

Аня Мартинюк 15 січня 2020, 13:57

Сергій Лавров запевнив, що Росія й надалі триматиме курс на дедоларизацію.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 15 січня, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зробив важливу заяву. За його словами, Москва й надалі триматиме курс щодо відмови від розрахунків в американській валюті.

«Росія продовжує лінію на поетапну дедоларизацію економіки», - заявив Лавров.

За словами Лаврова, причина такого ходу подій – політична. Однак і фінансова вигода у цьому є, запевнив він. Він особливо наголосив, що це є «об'єктивна реакція на непередбачуваність економічної політики США».

«Вашингтон відверто зловживає статусом долара як світової резервної валюти», - наголосив російський міністр.

Як повідомлялось раніше, Сергій Лавров назвав долар ненадійною валютою, оскільки СШа ввели антиросійські санкції.