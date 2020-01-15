Ділитиме гроші - На пост голови Нацслужби здоров'я підготували фінансиста

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Політолог Олександр Кочетков поставив «діагноз Зе-команді». Так, він звернув увагу на те, що за місце глави Нацслужби здоров'я боротимуться люди, які раніше були призначені одіозною Уляною Супрун.
Новину передає «Преса України».
Політолог Олександр Кочетков зазначив, що в фінал конкурсу на місце глави Нацслужби здоров'я потрапили троє працівників цієї самої Нацслужби здоров'я на чолі з її нинішньої виконувачкою обов'язків глави Оксаною Мовчан. За його словами, сторонніх не пропустили навіть для пристойності.
«Ці працівники призначені при Уляні Супрун, тобто, колишня фельдшерка-міністерка все одно рулить! І продовжує вважати українську медицину своїм особистим городом, в який нікого не пустить. Крім керівництва Кабміну, зрозуміло, тому що воно і виділяє гроші на Нацслужби», - наголосив Кочетков.
Політолог нагадав, що Мовчан, яку готують в переможці, за освітою не медик, а фінансист.
«Тобто, ніхто не приховує, що головне завдання, яке ставиться - це розподілити виділені на медицину 72 млрд гривень. «Правильним» структурам і «правильним» людям, так, Олексій Валерійович? Адреса до прем'єра Гончарука тому, що конкурсом за фактом керувала його радниця Світлана Котляревская. Прем'єр відчуває як згущуються хмари і має намір запакуватися наостанок?» - поцікавився Кочетков.
Підсумовуючи він зазначив, що президенту Володимиру Зеленському треба загортати назад Гончаруку з Супрун підсумки їх псевдоконкурсу, оскільки «всі три яйця з одного гнізда».
«А інакше Володимиру Зеленському в цьому фарсі відведена роль терпіли зі світлими планами і красивими відеокліпами, якому відповідат за злодійкуватість і бездарність всієї влади», - завершив він.
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