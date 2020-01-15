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Клініка для обраних «Феофанія» стане доступною для всіх українців

Аня Мартинюк 15 січня 2020, 09:17
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Клініка для обраних «Феофанія» стане доступною для всіх українців

Володимир Зеленський вирішив, що гідне лікування в Україні повинні отримувати не лише чиновники та люди з особливими заслугами.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський поставив свій підпис під указом про забезпечення доступності для українців послуг клініки «Феофанія». 

На сайті українського лідера зазначено, що Зеленський доручив Кабінету міністрів та Державному управлінню справами вжити заходів  «для забезпечення доступності для громадян сучасних методів діагностики і лікування, високоспеціалізованої медичної допомоги, що надається клінічною лікарнею «Феофанія». А саме впродовж 3 місяців.

Указ президента вступає в дію з наступного дня після публікації.

Нагадаємо, у «Феофанії» раніше лікувались депутати, держслужбовці, співробітники дипломатичного корпусу та люди з особливими заслугами перед Україною.

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