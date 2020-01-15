Клініка для обраних «Феофанія» стане доступною для всіх українців 09:17
В Іспанії прогримів потужний вибух на нафтохімічному заводі (ВІДЕО) 08:50
У Мережу просочився ще один відео-доказ збиття літака МАУ двома ракетами 08:12
41-річна зірка The Pussycat Dolls показала, як її прокачав коханий 07:39
Велика Британія пообіцяла сприяти Україні в розслідуванні авіакатастрофи 06:36
Балі чи Італія: Дженніфер Лопес запланувала переїзд зі США 16:58
Президент МАУ розповів, чи будуть відновлені рейси в Іран (ВІДЕО) 16:04
Єлизавета II дала добро на самостійне життя Меган і Гаррі 10:43
Авіакатастрофа в Ірані: Ідентифіковано перше тіло громадянина України (ВІДЕО) 10:10
В Ірані продовжились протести на тлі авіакатастрофи українського літака 09:39
Філіппінська пара влаштувала весілля на тлі виверження вулкану 09:00
Розенко забив тривогу через різке підняття зарплати депутатам 08:22
Володимир Зеленський вирішив, що гідне лікування в Україні повинні отримувати не лише чиновники та люди з особливими заслугами.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський поставив свій підпис під указом про забезпечення доступності для українців послуг клініки «Феофанія».
На сайті українського лідера зазначено, що Зеленський доручив Кабінету міністрів та Державному управлінню справами вжити заходів «для забезпечення доступності для громадян сучасних методів діагностики і лікування, високоспеціалізованої медичної допомоги, що надається клінічною лікарнею «Феофанія». А саме впродовж 3 місяців.
Указ президента вступає в дію з наступного дня після публікації.
Нагадаємо, у «Феофанії» раніше лікувались депутати, держслужбовці, співробітники дипломатичного корпусу та люди з особливими заслугами перед Україною.
09:17: Клініка для обраних «Феофанія» стане доступною для всіх українців
08:50: В Іспанії прогримів потужний вибух на нафтохімічному заводі (ВІДЕО)
08:12: У Мережу просочився ще один відео-доказ збиття літака МАУ двома ракетами
07:39: 41-річна зірка The Pussycat Dolls показала, як її прокачав коханий
06:36: Велика Британія пообіцяла сприяти Україні в розслідуванні авіакатастрофи
16:58: Балі чи Італія: Дженніфер Лопес запланувала переїзд зі США
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.