В Іспанії прогримів потужний вибух на нафтохімічному заводі (ВІДЕО)

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У Каталонії стався вибух на нафтохімічному заводі. На жаль, не обійшлось без жертв.
Новину передає «Преса України».
Вчора ввечері, 14 січня, в промисловій зоні в іспанській провінції Каталонія трапився вибух, який спричинив пожежу. За даними місцевих ЗМІ, інцидент трапився на нафтохімічному заводі.
Місцева влада одразу порадила жителям позакривати усі вікна та не виходити з приміщень. Також відомо, про щонайменше одного загиблого та одного зниклого безвісти. Місцеве агентство цивільної оборони охарактеризувало вибух як «хімічна аварія», додавши, що щонайменше шість людей отримали поранення, двоє отримали серйозні опіки.
Служби екстреної допомоги запевнили, що токсичної хмари не було. Деталі пригоди встановлюються. Тим часом у Мережі з’явились відео з місця події.
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