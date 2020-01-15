У Мережу просочився ще один відео-доказ збиття літака МАУ двома ракетами

Аня Мартинюк 15 січня 2020, 08:12

З’явилось відео з камер, які зафіксували політ двох іранських ракет, ціллю яких був пасажирський літак.

Новину передає «Преса України».

Іноземні ЗМІ оприлюднили відео з камер спостереження, які знаходяться в 6 км від військової бази, з якої випустили ракети по літаку МАУ.

На кадрах видно, як перша ракета вибухає біля фюзеляжу, перш ніж в дію приступить друга. Після цього пасажирський літак зі 176 людьми на борту перетворюється у полум’яну кулю й падає на землю.

Відео оприлюднило впливове видання The New York Times. До слова, сьогодні, 15 січня, стало відомо, що в Ірані затримали автора відео, яке активно поширилось у ЗМІ. На ньому зафіксовано ракетний обстріл по літаку МАУ.

Нагадаємо, трагедія в Тегерані трапилась 8 січня на тлі загострення відносин між Іраном та США. Іранська сторона заявила, що збила літак випадково.