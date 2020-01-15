41-річна зірка The Pussycat Dolls показала, як її прокачав коханий

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Співачка, танцюристка та телеведуча Ніколь Шерцингер вдосконалила своє тіло. Допоміг їй у цьому новий коханий.
Новину передає «Преса України».
41-річна американська артистка Ніколь Шерцингер, більш відома як лідер дівочого гурту The Pussycat Dolls, представила у соцмережі свіжі знімки. На них вона позує разом з новим обранцем Томом Евансом, якому 34 роки.
Останній позував топлес, тим часом Ніколь похизувалась рожевим спортивним костюмом. На фото важко не помітити, що Ніколь сильно змінила тіло.
«Єдине погане тренування - це те, яке ти не робиш. Нове десятиліття, новий тиждень, новий спосіб мислення, нескінченні можливості!» - підписала знімок знаменитість.
Варто зазначити, що співачка оголосила про свої нові стосунки минулого тижня.
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