У Миколаєві підлітки зґвалтували інваліда

Аня Мартинюк 15 січня 2020, 07:02

У відділі комунікації поліції Миколаївської області розповіли про нелюдський вчинок двох підлітків 12 та 13 років.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 14 січня, стало відомо, що у Корабельний райвідділ поступило повідомлення з лікарні. Медики повідомили, що госпіталізували 25-річного хлопця з інвалідністю. У нього пошкодження в області прямої кишки.

Поліція, поспілкувавшись з потерпілим, встановила, що над ним поглумились двоє підлітків 12 та 13 років. Останні завдали чоловіку тілесні ушкодження, використовуючи сторонні предмети.

Було встановлено, що причетні є жителями Миколаєва.

«Обох школярів викликали в райвідділ поліції разом з батьками. Відомості про те, що трапилося внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею «Згвалтування групою осіб», - йдеться у повідомленні.

Санкція передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років. Варто зазначити, що таке покарання передбачене для осіб старше 14 років.