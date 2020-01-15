У Миколаєві підлітки зґвалтували інваліда

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У відділі комунікації поліції Миколаївської області розповіли про нелюдський вчинок двох підлітків 12 та 13 років.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 14 січня, стало відомо, що у Корабельний райвідділ поступило повідомлення з лікарні. Медики повідомили, що госпіталізували 25-річного хлопця з інвалідністю. У нього пошкодження в області прямої кишки.
Поліція, поспілкувавшись з потерпілим, встановила, що над ним поглумились двоє підлітків 12 та 13 років. Останні завдали чоловіку тілесні ушкодження, використовуючи сторонні предмети.
Було встановлено, що причетні є жителями Миколаєва.
«Обох школярів викликали в райвідділ поліції разом з батьками. Відомості про те, що трапилося внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею «Згвалтування групою осіб», - йдеться у повідомленні.
Санкція передбачає позбавлення волі на термін від 7 до 12 років. Варто зазначити, що таке покарання передбачене для осіб старше 14 років.
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