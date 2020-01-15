Велика Британія пообіцяла сприяти Україні в розслідуванні авіакатастрофи

Аня Мартинюк 15 січня 2020, 06:36

Мелінда Сіммонс подякувала українській стороні за оперативну реакцію на авіакатастрофу в Тегерані. Вона також запевнила, що Україна може покладатися на Велику Британію.

Новину передає «Преса України».

Посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс зробила важливу заяву. На сторінці у мікроб лозі Twitter вона написала, що Велика Британія продовжить сприяти Україні в розслідуванні збиття українського пасажирського літака.

Мелінда Сіммонс також подякувала українській владі за професійну реакцію на інцидент.

«Я дуже вдячна владі України за оперативну та професійну реакцію на трагічне збиття рейсу PS752 МАУ в Ірані. Велика Британія продовжить сприяти Україні в розслідуванні цієї катастрофи», - йдеться в її повідомленні.

Нагадаємо, авіакатастрофа українського літака трапилась 8 січня в Тегерані. Усі, хто був на борту, а це 176 осіб, загинули. Серед загиблих 11 українців – 9 членів екіпажу та 2 пасажирів.