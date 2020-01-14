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50-річна суперзірка Дженніфер Лопес розповіла в новому інтерв’ю, що хоче переїхати у маленьке містечко для органічного життя.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 січня, стало відомо, що американська знаменитість Дженніфер Лопес, яка успішна в музиці, танцях, кіно має пункт для виконання. А саме переїзд зі США до маленького містечка в Італії або ж на іншому боці світу, на Балі.
«Я хотів би знайти більш просте життя. У місці, де я зможу бути в спокої та насолоджуватися простими речами», - зазначила вона для Vanity Fair.
«Я хочу знайти інше життя, де трохи простіше і органічніше, де я можу їздити на велосипеді, купувати хліб і класти його в свій кошик, а потім йти додому і класти на нього желе, і просто їсти… У мене є такі фантазії», - додала вона.
Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес заявила, що її справжня пристрасть – це кіно.
16:58: Балі чи Італія: Дженніфер Лопес запланувала переїзд зі США
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