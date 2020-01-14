На Рівненщині розчленували жінку (ВІДЕО) 18+

Аня Мартинюк 14 січня 2020, 16:32

Страшна трагедія трапилась в селі Городець Володимирецького району. Тут знайшли розчленованою пенсіонерку.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 січня, стало відомо про вбивство у селі Городець Володимирецького району Рівненської області. Як зазначили поліцейські, 13 січня 55-річний мешканець села Стара Рафалівка повідомив про те, що тіло його матері лежить закривавлене біля будинку.

«На подвір’ї лежало розчленоване тіло 87-річної господині, а поруч — сокира та ніж. 86-річний чоловік загиблої на той момент перебував у будинку. Пояснити, що сталося, не зміг, зазначивши лише, що порався по господарству», - розповіли правоохоронці.

Чоловіка затримали за підозрою у вчиненні злочину. Поліція встановила, що зловмисник наніс жінці багато ударів сокирою, після чого відтяв їй кінцівки.

«Через погіршення стану здоров’я затриманого чоловіка помістили до спецпалати медзакладу під цілодобову охорону. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою», - йдеться у повідомленні.

Також у поліції уточнили, що жінка була незрячою й була обмежена у пересуванні. Чоловік доглядав за нею, однак теж погано бачив. Наразі триває розслідування.