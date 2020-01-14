Президент МАУ розповів, чи будуть відновлені рейси в Іран (ВІДЕО)

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Євген Дихне дав велике інтерв’ю, у якому розповів, як дізнався про авіакатастрофу, якою була послідовність кроків представників компанії та чому, а також оцінив роботу влади.
Новину передає «Преса України».
Президент «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) Євген Дихне розповів, що про катастрофу йому повідомив колега рано вранці. Останньому ж сповістили про біду інші колеги зі США. Дихне розповів також, що у авіакомпанії на випадки катастрофи є відповідний регламент, який не задіювався усі 27 років часів існування МАУ.
Дихне додав, що у МАУ більше давали інформації пресі, ніж представники влади, оскільки влада була зосереджена на конкретній роботі, а перед авіакомпанії була відповідальність. Зокрема, захистити честь компанії та країни.
За словами Дихне, наразі МАУ не розглядає варіант відновлення авіарейсів в Іран.
«Іран, на даний момент, для нас закритий», - повідомив він.
«Иран, на данный момент, для нас закрыт», - сообщил он.
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