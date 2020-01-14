Президент МАУ розповів, чи будуть відновлені рейси в Іран (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 14 січня 2020, 16:04

Євген Дихне дав велике інтерв’ю, у якому розповів, як дізнався про авіакатастрофу, якою була послідовність кроків представників компанії та чому, а також оцінив роботу влади.

Новину передає «Преса України».

Президент «Міжнародних авіаліній України» (МАУ) Євген Дихне розповів, що про катастрофу йому повідомив колега рано вранці. Останньому ж сповістили про біду інші колеги зі США. Дихне розповів також, що у авіакомпанії на випадки катастрофи є відповідний регламент, який не задіювався усі 27 років часів існування МАУ.

Дихне додав, що у МАУ більше давали інформації пресі, ніж представники влади, оскільки влада була зосереджена на конкретній роботі, а перед авіакомпанії була відповідальність. Зокрема, захистити честь компанії та країни.

За словами Дихне, наразі МАУ не розглядає варіант відновлення авіарейсів в Іран.

«Іран, на даний момент, для нас закритий», - повідомив він.

«Иран, на данный момент, для нас закрыт», - сообщил он.