ВРУ прийняла невідкладний законопроект

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Народні обранці більшістю проголосували за зміни в Конституції та скасування адвокатської монополї.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 січня, у ВРУ ухвалили документ, яким в українську Конституцію вносяться зміни та скасовується адвокатська монополія. Як відомо, президент України Володимир Зеленський визначив законопроект як невідкладний.
В результаті його підтримали 295 народних обранців.
Як відомо, законопроект допоможе кожному отримати право на отримання правничої допомоги.
«Також документ скасовує винятки щодо представництва в суді у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена», - йдеться у записці до документу.
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