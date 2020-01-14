ВРУ прийняла невідкладний законопроект

Аня Мартинюк 14 січня 2020, 15:28

Народні обранці більшістю проголосували за зміни в Конституції та скасування адвокатської монополї.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 січня, у ВРУ ухвалили документ, яким в українську Конституцію вносяться зміни та скасовується адвокатська монополія. Як відомо, президент України Володимир Зеленський визначив законопроект як невідкладний.

В результаті його підтримали 295 народних обранців.

Як відомо, законопроект допоможе кожному отримати право на отримання правничої допомоги.

«Також документ скасовує винятки щодо представництва в суді у трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена», - йдеться у записці до документу.