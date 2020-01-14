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Депутат ВРУ Максим Бужанський повідомив, що міністрів, які призначили собі космічні премії приводитимуть до тями.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 січня, стало відомо, що представник президентської фракції «Слуга народу» Максим Бужанський повідомив у соцмережі, що парламент з ініціативи спікера Дмитра Разумкова зажадав звіт про призначення чималих премій та надбавок міністрам та їх заступникам.
«На перший раз запропонуємо прийти до тями добровільно, якщо ні, фракція налаштована виганяти пачками, нехай ефективні менеджери шукають себе в бізнесі, а не паразитують на бюджеті», - написав нардеп.
Раніше у ЗМІ з’явилась інформація про космічні премії міністрів Кабміну та їх заступників. В результаті під час сьогоднішнього засідання ВРУ спікер Дмитро Разумков зажадав звіту щодо призначень премій.
12:05: Бужанський про премії міністрів: Виганятимемо пачками
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