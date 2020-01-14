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Авіакатастрофа в Тегерані: Проведено перші арешти

Аня Мартинюк 14 січня 2020, 11:42
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Авіакатастрофа в Тегерані: Проведено перші арешти

За даними іранських ЗМІ, перші причетні до авіакатастрофи українського літака, уже заарештовані. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 січня, судова влада Ірану заарештувала деяких людей за їх роль у катастрофі українського літака, який, за словами Тегерану, був випадково збитий іранською ракетою. Більше деталей з цього приводу іноземні ЗМІ не навели.

Крім того, президент Ірану Хасан Рухані заявив, що всі причетні до цієї трагедії будуть покарані, а Іран виплатить компенсацію сім’ям загиблих усіх країн.

Він також додав, що іранський народ повинен бути впевнений, що подібного не трапиться ніколи. Нагадаємо, 8 січня іранська ракета збила український літак з 176 людьми на борту. Вижити не вдалось нікому. 

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