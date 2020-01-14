Авіакатастрофа в Тегерані: Проведено перші арешти

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За даними іранських ЗМІ, перші причетні до авіакатастрофи українського літака, уже заарештовані.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 січня, судова влада Ірану заарештувала деяких людей за їх роль у катастрофі українського літака, який, за словами Тегерану, був випадково збитий іранською ракетою. Більше деталей з цього приводу іноземні ЗМІ не навели.
Крім того, президент Ірану Хасан Рухані заявив, що всі причетні до цієї трагедії будуть покарані, а Іран виплатить компенсацію сім’ям загиблих усіх країн.
Він також додав, що іранський народ повинен бути впевнений, що подібного не трапиться ніколи. Нагадаємо, 8 січня іранська ракета збила український літак з 176 людьми на борту. Вижити не вдалось нікому.
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