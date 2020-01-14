Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Авіакатастрофа в Тегерані: Проведено перші арешти
  • Авіакатастрофа в Ірані: Ідентифіковано перше тіло громадянина України (ВІДЕО)
  • Україна знала, що літак збили, але діяла обережно -The Washington Post

Разумков відреагував на космічні премії міністрів

Аня Мартинюк 14 січня 2020, 11:16
Версія для друку
Разумков відреагував на космічні премії міністрів

Дмитро Разумков запропонував міністрам відзвітувати про доцільність призначення собі та своїм заступникам премій. 

Новину передає «Преса України».

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков прокоментував призначення чималих премій для міністрів Кабміну. Під час сесії ВРУ він почав вимагати інформацію про премії та надбавки міністрам та їх заступникам.

«Є пропозиція заслухати після міністра закордонних справ (Вадима Пристайко, - ред.) позиції міністрів і можливо прем'єра з приводу премій, якщо вони дійсно відповідають дійсності, які були нараховані окремим міністрам в Кабінеті міністрів України», - заявив Разумков.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з’явилась інформація про те, що українські міністри та їх заступники удостоїли себе космічних премії.

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції