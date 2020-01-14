Разумков відреагував на космічні премії міністрів

Аня Мартинюк 14 січня 2020, 11:16

Дмитро Разумков запропонував міністрам відзвітувати про доцільність призначення собі та своїм заступникам премій.

Новину передає «Преса України».

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков прокоментував призначення чималих премій для міністрів Кабміну. Під час сесії ВРУ він почав вимагати інформацію про премії та надбавки міністрам та їх заступникам.

«Є пропозиція заслухати після міністра закордонних справ (Вадима Пристайко, - ред.) позиції міністрів і можливо прем'єра з приводу премій, якщо вони дійсно відповідають дійсності, які були нараховані окремим міністрам в Кабінеті міністрів України», - заявив Разумков.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з’явилась інформація про те, що українські міністри та їх заступники удостоїли себе космічних премії.