Єлизавета II дала добро на самостійне життя Меган і Гаррі

Аня Мартинюк 14 січня 2020, 10:43

У Букінгемському палаці випустили першу офіційну заяву щодо наміру принца Гаррі та його дружини Меган Маркл скласти королівські повноваження.

Новину передає «Преса України».

У палаці Сандрінгем в графстві Норфолк пройшов саміт, який скликала королева Єлизавета II. Як відомо, королівська сім’я зібралась у зв’язку з наміром принца Гаррі та Меган Маркл скласти королівські повноваження.

За попередніми даними, до переговорів долучились Єлизавета II, принци Чарльз, Вільям і Гаррі. Тим часом Меган Маркл була на зв’язку дистанційно. Наразі вона разом з сином знаходиться у Канаді.

Так, Букінгемський палац представив офіційну заяву Єлизавети.

«Сьогодні моя сім'я провела дуже конструктивну дискусію щодо майбутнього мого внука і його сім'ї. Я і моя сім'я повністю підтримуємо рішення Гаррі і Меган налагодити нове життя в якості молодої сім'ї. Хоча ми вважали за краще б, щоб вони залишалися повноцінними працюючими членами королівської сім'ї, ми поважаємо і розуміємо їх бажання жити більш незалежним життям, як сім'я, залишаючись при цьому найціннішою частиною моєї родини», - йдеться в заяві.

За словами Її Величності, під час «перехідного періоду» до остаточного прийняття рішення Гаррі та Меган проводитимуть час і в Канаді і у Великій Британії.