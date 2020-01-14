Авіакатастрофа в Ірані: Ідентифіковано перше тіло громадянина України (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 14 січня 2020, 10:10

Українські експерти змогли ідентифікувати тіло одного з пілотів літака МАУ, який зазнав краху у Тегерані.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 січня, стало відомо, що українські фахівці з ДНК-аналізу ідентифікували тіло українського пілота, який загинув 8 січня в авіакатастрофі в Тегерані. Про це йдеться у сюжеті 1+1.

«На допомогу українській делегації прилетіли канадські авіаексперти. Фахівців з ДНК-аналізу в канадській групі немає, але при необхідності вони також можуть прибути до Ірану», - зазначено в повідомленні.

За попередніми даними, експерти намагатимуться на цьому тижні ідентифікувати тіла 11 українських громадян, щоб оперативно доправити їх на батьківщину. Нагадаємо, в авіакатастрофі в Тегерані загинули 176 людей.