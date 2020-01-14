Авіакатастрофа в Ірані: Ідентифіковано перше тіло громадянина України (ВІДЕО)

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Українські експерти змогли ідентифікувати тіло одного з пілотів літака МАУ, який зазнав краху у Тегерані.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 січня, стало відомо, що українські фахівці з ДНК-аналізу ідентифікували тіло українського пілота, який загинув 8 січня в авіакатастрофі в Тегерані. Про це йдеться у сюжеті 1+1.
«На допомогу українській делегації прилетіли канадські авіаексперти. Фахівців з ДНК-аналізу в канадській групі немає, але при необхідності вони також можуть прибути до Ірану», - зазначено в повідомленні.
За попередніми даними, експерти намагатимуться на цьому тижні ідентифікувати тіла 11 українських громадян, щоб оперативно доправити їх на батьківщину. Нагадаємо, в авіакатастрофі в Тегерані загинули 176 людей.
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