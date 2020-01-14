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В Ірані продовжились протести на тлі авіакатастрофи українського літака

Аня Мартинюк 14 січня 2020, 09:39
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В Ірані продовжились протести на тлі авіакатастрофи українського літака

Іноземні ЗМІ повідомили, що небайдужі до трагедії іранці продовжують заявляти про злочин.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 14 січня, стало відомо, що протести в Ірані на тлі збиття українського літака продовжуються. За даними іноземних ЗМІ, силовики задіюють проти людей сльозогінний газ та навіть справжню зброю. Тим не менше, поліція Тегерану заперечила використання зброї проти активістів.

Іранці, які вже страждають від американських санкцій, висловили обурення з приводу авіакатастрофи, внаслідок якої загинули десятки молодих людей. Вони також відмовилися від оманливих заяв вищих посадових осіб, які лише через три дні визнали відповідальність перед представленням очевидних доказів.

Під час акцій протесту іранці також скандували «смерть диктатору», маючи на увазі верховного лідера аятоллу Алі Хаменея.

«Вони брешуть, що наш ворог - Америка! Наш ворог тут!» - також кричали студенти.

 

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