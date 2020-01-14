Філіппінська пара влаштувала весілля на тлі виверження вулкану

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На Філіппінах під час виверження вулкану відбулось весілля. Пара та гості свята дізнались про те, що вулкан прокинувся, прямо на церемонії.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 14 січня, стало відомо, що на Філіппінах відбулась незвична церемонія одруження. Незважаючи на загрозу одного з найактивніших вулканів Філіппін, Чино Вафлор та Кет Баутіста Паламар провели свою весільну церемонію. Так, пара тепер має декілька вражаючих фото на тлі пари та попелу, які випускає вулкан Таала.
Весільний фотограф Рендольф Еван розповів BBC, що особисто він не знав про те, що вулкан прокинувся. Тим не менше, у небезпеці він себе не почував, коли на власні очі побачив густі хмари диму.
«Ми помітили, що під час підготовки близько 14 вечора з Таалу виходить білий дим, і з того часу ми знали, що з вулканом вже відбувається щось незвичне. Дивно, але всі були спокійні і розслаблені. Це було інтимне весілля, тому гостями були в основному сім'я подружжя та близькі друзі, і таким чином ніхто не пішов», - зазначив він.
Пізніше вдень влада Філіппін повідомила, що «вибухонебезпечне виверження» може відбутися всього за кілька годин. В результаті 450 000 людей, що проживають в радіусі дев'яти миль від вулкана, було евакуйовано.
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