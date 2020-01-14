Розенко забив тривогу через різке підняття зарплати депутатам

Аня Мартинюк 14 січня 2020, 08:22

Павло Розенко повідомив, що епоха бідності в Україні закінчилась. За його даними, чиновники та депутати у 2020 році зароблятимуть ще більше.

Новину передає «Преса України».

Колишній віце-прем'єр - міністр соціальної політики України Павло Розенко розповів, що українські топ-чиновники тепер мають в 3,5-5 разів більшу зарплату. Тим часом нардепам підняли зарплату в 2,5 рази. Тепер народні обранці зароблятимуть понад 100 тисяч гривень на місяць.

Про це Розенко написав у соцмережі.

«Тут активно розганяється зрада про виплату високопосадовцям одного з Міністерств зарплат у сумах від 200 до 500 тисяч гривень...ЗВЕРТАЮ УВАГУ!! Збільшення заробітних плат міністрам та їх заступникам відбулось ПО ВСІХ МІНІСТЕРСТВАХ!!» - написав він.

Розенко також іронічно наголосив, що епоха бідності скінчилася. При цьому він нагадав, що середня зарплата в освіті рівна 9 тисяч гривень.

«Епоха бідності закінчена, друзі. З особливим трепетом цікаво слухати аргументацію "слуг народу", чому скасовано постанову попереднього уряду про збільшення в 2020 році зарплат педагогам на 20%. Бо, за їхніми словами, то "був" популізм "і коштів на це немає", - підсумував Розенко.