Філіппінська пара влаштувала весілля на тлі виверження вулкану 09:00
Розенко забив тривогу через різке підняття зарплати депутатам 08:22
У Києві госпіталізували людей через прорив труби біля Ocean Plaza 06:36
Синоптик представила прогноз погоди на святкові дні в Україні 14:13
Нова жертва селфі – 21-річна британка зірвалась зі скель 13:45
З’явилось відео роботи українських рятувальників на місці авіакатастрофи в Ірані (ВІДЕО) 13:23
Єдиний англомовний телеканал в Україні припинив роботу 11:22
На Дніпропетровщині з озера дістали позашляховик з людьми (ВІДЕО) 10:53
Трюдо про авіакатастрофу: Ми не заспокоїмось, поки не буде справедливості 10:15
Тіла загиблих в Ірані українців повернуть на батьківщину до кінця січня 08:59
Україна знала, що літак збили, але діяла обережно -The Washington Post 08:20
Українці вирішили провчити «Київстар» за підняття тарифів 07:43
На Філіппінах раптово розпочалось виверження вулкану (ВІДЕО) 06:36
Павло Розенко повідомив, що епоха бідності в Україні закінчилась. За його даними, чиновники та депутати у 2020 році зароблятимуть ще більше.
Новину передає «Преса України».
Колишній віце-прем'єр - міністр соціальної політики України Павло Розенко розповів, що українські топ-чиновники тепер мають в 3,5-5 разів більшу зарплату. Тим часом нардепам підняли зарплату в 2,5 рази. Тепер народні обранці зароблятимуть понад 100 тисяч гривень на місяць.
Про це Розенко написав у соцмережі.
«Тут активно розганяється зрада про виплату високопосадовцям одного з Міністерств зарплат у сумах від 200 до 500 тисяч гривень...ЗВЕРТАЮ УВАГУ!! Збільшення заробітних плат міністрам та їх заступникам відбулось ПО ВСІХ МІНІСТЕРСТВАХ!!» - написав він.
Розенко також іронічно наголосив, що епоха бідності скінчилася. При цьому він нагадав, що середня зарплата в освіті рівна 9 тисяч гривень.
«Епоха бідності закінчена, друзі. З особливим трепетом цікаво слухати аргументацію "слуг народу", чому скасовано постанову попереднього уряду про збільшення в 2020 році зарплат педагогам на 20%. Бо, за їхніми словами, то "був" популізм "і коштів на це немає", - підсумував Розенко.
09:00: Філіппінська пара влаштувала весілля на тлі виверження вулкану
08:22: Розенко забив тривогу через різке підняття зарплати депутатам
07:45: З 2021 року українці платитимуть за в’їзд в ЄС 7 євро
06:36: У Києві госпіталізували людей через прорив труби біля Ocean Plaza
14:13: Синоптик представила прогноз погоди на святкові дні в Україні
13:45: Нова жертва селфі – 21-річна британка зірвалась зі скель
13:23: З’явилось відео роботи українських рятувальників на місці авіакатастрофи в Ірані (ВІДЕО)
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.