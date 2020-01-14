З 2021 року українці платитимуть за в’їзд в ЄС 7 євро

Аня Мартинюк 14 січня 2020, 07:45

Стало відомо, що з наступного року запрацює система ETIAS. Це означає, що представникам третіх країн перед поїздкою до країн ЄС доведеться подавати анкету, вартість якої 7 євро.

Новину передає «Преса України».

На офіційній сторінці Місії України в Європейському союзі вирішили роз'яснити українським мандрівникам, за що їм доведеться платити, в'їжджаючи у Шенгенську зону. А саме з 2021 року, коли запрацює Європейська інформаційна система авторизації подорожей (ETIAS).

Так, для громадян третіх країн, а це Україна, Австралія, Бразилія, США, Канада, Велика Британія, Японія, які можуть користуватися безвізом в країни ЄС, перед поїздкою необхідно буде отримати дозвіл. Для цього мандрівники подаватимуть онлайн-заявку.

«За кожне звернення заявник повинен буде сплатити комісію в розмірі 7 євро (для осіб, молодших 18 та старших 70 років - безкоштовно). Авторизація буде дійсна протягом 3 років або до завершення терміну дії проїзного документа, зареєстрованого при поданні заявки», - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що у разі відмови в отриманні дозволу заявник може подати апеляцію на таке рішення ETIAS. Як наголошується, нововведення допоможе не лише визначати осіб, які можуть нести потенційну небезпеку, а й допоможе людям, які дізнаються, пустять їх в країну ЄС чи ні безпосередньо на кордоні.