Бужанський відреагував на істерики Шабуніна

Аня Мартинюк 14 січня 2020, 07:09

Представник «Слуги народу» Максим Бужанський прокоментував дії голови ЦПК Віталія Шабуніна, який вирішив «покарати» Олександра Дубінського, зібравши у людей на це кошти. Так, нардеп попередив, що покарає Шабуніна без збору коштів.

Новину передає «Преса України».

Між депутатом «Слуги народу» Олександром Дубінським та головою правління громадською організацією «Центр протидії корупції» Віталієм Шабуніним розгорівся скандал. Так, Шабуніну не сподобалась ціла телепередача про нього на каналі 1+1.

«Побачив в медіа-моніторингу, Дубинський присвятив мені майже цілу передачу там і про ЦРУ, і про Сороса, і про мій «маєток» на шести сотках і т.д. Ігор Валерійович, я прямо уявив: все ж свята - ефірний час дорого, і Дубинський дешовка не з дешевих. Але якщо ви цим "сюжетом" хотіли мене мотивувати, то витратилися марно. З мотивацією у мене і так все чудово. В цілому, Ігор Валерійович, спасибі за комплімент. І вас з Різдвом Христовим!» - зазначив Шабунін, згадуючи олігарха Ігоря Коломойського, якому належить телеканал.

Шабунін не розповів, про яку передачу йде мова, лише вказав посилання на випуск передачі Дубинського «Дубінізми», де його згадали лише раз. Згодом Шабунін вирішив помститися. Однак уже не лише Дубінському, а й ще одному «слузі» Максиму Бужанському.

«Ми запустили новий «Серпом по рейтингу» ... Уже зараз можна зрізати рейтинг, наприклад, зашкваренним чортам Коломойського Дубинському або Бужанському», - зазначив Шабунін.

Так, ЦПК почав збирати гроші на кампанію проти Дубінського. За словами Шабуніна, гроші на «покарання» зібрали швидко. На подію Дубінський не відреагував, однак зі своїм словом вступився його колега Максим Бужанський.

«Товариші, зійшовший з розуму на грунті антикорупційних спокус Шабунін, запустив кампанію по збору коштів для запуску проти мого колеги Олександра Дубинського поганої реклами. Покарання Дубінського, як він це називає. Звертаюся до вас, не дайте пройдисвітам обдурити себе! ... Ми покараємо його дешевше, без будь-якої реклами, на здачу можемо покарати і Шабуніна, треба все таки дати хлопцеві заробити, врешті-решт, це його стартап», - написав нардеп у соцмережі.