У Києві госпіталізували людей через прорив труби біля Ocean Plaza

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Біля столичної Ocean Plaza стався прорив тепломережі. Люди опинились у паровій завісі.
Новину передає «Преса України».
У прес-службі Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в місті Києві повідомили, що біля ТРЦ Ocean Plaza відбувся прорив тепломережі. В результаті 10 людей постраждали, 7 з них потребували госпіталізації.
«За інформацією служби 103 у результаті події постраждали 10 осіб. Трьом із них допомога була надана на місці, семеро перебувають у лікарні», — зазначили у відомстві.
За попередніми даними, у паровій завісі опинилось маршрутне таксі та тролейбус. Пасажири транспортних засобів й стали потерпілими.
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