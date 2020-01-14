Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Україна знала, що літак збили, але діяла обережно -The Washington Post
  • Іран визнав, що збив український авіалайнер
  • В Reuters детально розповіли про ракету, яка могла збити український літак

У Києві госпіталізували людей через прорив труби біля Ocean Plaza

Аня Мартинюк 14 січня 2020, 06:36
Версія для друку
У Києві госпіталізували людей через прорив труби біля Ocean Plaza

Біля столичної Ocean Plaza стався прорив тепломережі. Люди опинились у паровій завісі.

Новину передає «Преса України».

У прес-службі Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій України в місті Києві повідомили, що біля ТРЦ Ocean Plaza відбувся прорив тепломережі. В результаті 10 людей постраждали, 7 з них потребували госпіталізації.

«За інформацією служби 103 у результаті події постраждали 10 осіб. Трьом із них допомога була надана на місці, семеро перебувають у лікарні», — зазначили у відомстві.

За попередніми даними, у паровій завісі опинилось маршрутне таксі та тролейбус. Пасажири транспортних засобів й стали потерпілими.

 

Читайте також:

  • Українці вирішили провчити «Київстар» за підняття тарифів
  • В «ЛДНР» очікують, що Київ залишить Донбас в спокої
 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції