Синоптик представила прогноз погоди на святкові дні в Україні

Аня Мартинюк 13 січня 2020, 14:13

Стало відомо, якою буде погода в Україні на старий Новий рік та Водохреще.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 січня, синоптик України Наталія Діденко розповіла, що у святкові дні, 18-19 січня, відбудеться зниження температури від +6 градусів до нуля, а вночі до -1-5 градусів. Про це вона сповістила у соцмережі.

Сьогодні ж в Україні без опадів. Виключенням можуть стати Чернігівщина та Сумщина, де можуть пройти невеликий дощ та мокрий сніг.

«Температура повітря в Україні у вівторок протягом дня становитиме +1+7 градусів. Вітер передбачається південно-західний, слабкий або помірний», - додала вона.

У столиці найближчої ночі буде близько нуля, а 14 січня вдень до +3,+4 градусів. Опадів не очікується.