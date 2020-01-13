Синоптик представила прогноз погоди на святкові дні в Україні

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Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 січня, синоптик України Наталія Діденко розповіла, що у святкові дні, 18-19 січня, відбудеться зниження температури від +6 градусів до нуля, а вночі до -1-5 градусів. Про це вона сповістила у соцмережі.
Сьогодні ж в Україні без опадів. Виключенням можуть стати Чернігівщина та Сумщина, де можуть пройти невеликий дощ та мокрий сніг.
«Температура повітря в Україні у вівторок протягом дня становитиме +1+7 градусів. Вітер передбачається південно-західний, слабкий або помірний», - додала вона.
У столиці найближчої ночі буде близько нуля, а 14 січня вдень до +3,+4 градусів. Опадів не очікується.
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