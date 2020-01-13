Синоптик представила прогноз погоди на святкові дні в Україні 14:13
Нова жертва селфі – 21-річна британка зірвалась зі скель 13:45
З’явилось відео роботи українських рятувальників на місці авіакатастрофи в Ірані (ВІДЕО) 13:23
Єдиний англомовний телеканал в Україні припинив роботу 11:22
На Дніпропетровщині з озера дістали позашляховик з людьми (ВІДЕО) 10:53
Трюдо про авіакатастрофу: Ми не заспокоїмось, поки не буде справедливості 10:15
Тіла загиблих в Ірані українців повернуть на батьківщину до кінця січня 08:59
Україна знала, що літак збили, але діяла обережно -The Washington Post 08:20
Українці вирішили провчити «Київстар» за підняття тарифів 07:43
На Філіппінах раптово розпочалось виверження вулкану (ВІДЕО) 06:36
ЗМІ США візуалізували момент збиття українського літака (ВІДЕО) 13:57
У страшній трагедії в Тегерані Україна показала, що має на кого покластися – Зеленський 13:07
В Австралії молода британка поплатилась життям в спробах зробити екстремальне селфі.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 січня, іноземні ЗМІ повідомили, що у Сіднеї трагічно загинула 21-річна Мадалін Девіс з Лінкольна, Англія. Жінка відпочивала у заповіднику Діаманд-Бей й в популярному селфі-місці впала з 30-метрової висоти.
«Близько 6:30 ранку за місцевим часом служби екстреної допомоги отримали повідомлення про те, що жінка впала зі скелі», - відзначили ЗМІ.
Друзі жінки заявили, що спустошені такою звісткою, адже Мадалін Девіс проживає в Австралії з минулого року. Там вона мріяла почати нове життя.
За даними ЗМІ, Мадалін перелізла через паркан, щоб сісти на край обриву для спостереженням заходу сонця.
14:13: Синоптик представила прогноз погоди на святкові дні в Україні
13:45: Нова жертва селфі – 21-річна британка зірвалась зі скель
13:23: З’явилось відео роботи українських рятувальників на місці авіакатастрофи в Ірані (ВІДЕО)
11:53: Названо переможців премії Critics 'Choice Awards 2020
11:22: Єдиний англомовний телеканал в Україні припинив роботу
10:53: На Дніпропетровщині з озера дістали позашляховик з людьми (ВІДЕО)
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.