Нова жертва селфі – 21-річна британка зірвалась зі скель

Аня Мартинюк 13 січня 2020, 13:45

В Австралії молода британка поплатилась життям в спробах зробити екстремальне селфі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 січня, іноземні ЗМІ повідомили, що у Сіднеї трагічно загинула 21-річна Мадалін Девіс з Лінкольна, Англія. Жінка відпочивала у заповіднику Діаманд-Бей й в популярному селфі-місці впала з 30-метрової висоти.

«Близько 6:30 ранку за місцевим часом служби екстреної допомоги отримали повідомлення про те, що жінка впала зі скелі», - відзначили ЗМІ.

Друзі жінки заявили, що спустошені такою звісткою, адже Мадалін Девіс проживає в Австралії з минулого року. Там вона мріяла почати нове життя.

За даними ЗМІ, Мадалін перелізла через паркан, щоб сісти на край обриву для спостереженням заходу сонця.