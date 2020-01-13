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З’явилось відео роботи українських рятувальників на місці авіакатастрофи в Ірані (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 13 січня 2020, 13:23
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З’явилось відео роботи українських рятувальників на місці авіакатастрофи в Ірані (ВІДЕО)

У ДСНС показали, як працюють українські фахівці на місці, де зазнав аварії пасажирський літак МАУ. Також стало відомо, що робитимуть з уламками повітряного судна.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 січня, у прес-службі ДСНС показали відео, на якому зафіксовано роботу українських рятувальників на місці падіння літака МАУ. Також зазначається, що пошукова група досліджує уламки на відкритому майданчику. Експертна група тим часом проводила роботи по відновленню корпусу літака.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зазначив, що частину уламків заберуть в Україну.

Варто зазначити, що авіакатастрофу, яка трапилась у Тегерані 8 січня, в СБУ розслідують за трьома статтями - ч.3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту), ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) і ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

 

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