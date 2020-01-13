В NASA показали палаючу Австралію з космосу

Аня Мартинюк 13 січня 2020, 12:51

Австралія досі у вогні. В результаті в NASA показали вражаючі знімки материка з космосу.

Новину передає «Преса України».

В NASA представили фото, зроблені з супутника. На них показано бурхливі пожежі в Австралії. Так, зі знімків видно, що вогонь розгорнувся по значній частині східного узбережжя Австралії.

«Дивовижні зображення були отримані з японського супутника Хімаварі-8, який обстежує західну півкулю Землі раз на 10 хвилин», - розповіли в NASA.

Тим часом Всесвітня метеорологічна організація ООН додала, що димовий шлейф, що переносився переважаючими вітрами по Тихому океану, дістався Південної Америки.

Нагадаємо, в результаті природніх пожеж було знищено вісім мільйонів гектарів чагарників, загинуло 29 людей, приблизно мільярд тварин та втрачено понад 2000 будинків. Федеральний уряд спрямував 50 мільйонів доларів на відновлення дикої природи Австралії, оскільки бурхливі пожежі продовжують спустошувати країну.