32-річна волинянка народила восьму дитину

Аня Мартинюк 13 січня 2020, 12:21

На Волині жінка народила свою восьму дитину. Народжувати довелось вдома, стало відомо, чому.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 січня, стало відомо про те, що жителька села Стобихівка Камінь-Каширського району Оксана Осадчук народила восьму дитину. Пологи відбулись вдома 32-річної волинянки 1 січня. Подія набула розголосу лише зараз.

Як відомо, 8-м у сім’ї Осадчук став хлопчик.

«Чесно, ніколи не очікувала, що вдома народжуватиму. Та й для медиків, які приймали пологи, це стало справжнім викликом», - розповіла породілля, пояснюючи, що дитина виявилась «поспішайком».

Багатодітна матір зізналась, що бути мамою непросто, а багатодітною – ще важче. Однак поява кожної дитини для неї з чоловіком є втіхою.

«Ми з таких родин, де питання народжувати чи ні навіть не виникає. Скільки Бог дасть, стільки й народжувати будемо. Аби тільки сил давав, здоров’я», – наголосила жінка.