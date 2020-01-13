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32-річна волинянка народила восьму дитину

Аня Мартинюк 13 січня 2020, 12:21
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32-річна волинянка народила восьму дитину

На Волині жінка народила свою восьму дитину. Народжувати довелось вдома, стало відомо, чому.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 січня, стало відомо про те, що жителька села Стобихівка Камінь-Каширського району Оксана Осадчук народила восьму дитину. Пологи відбулись вдома 32-річної волинянки 1 січня. Подія набула розголосу лише зараз.

Як відомо, 8-м у сім’ї Осадчук став хлопчик.

«Чесно, ніколи не очікувала, що вдома народжуватиму. Та й для медиків, які приймали пологи, це стало справжнім викликом», - розповіла породілля, пояснюючи, що дитина виявилась «поспішайком».

Багатодітна матір зізналась, що бути мамою непросто, а багатодітною – ще важче. Однак поява кожної дитини для неї з чоловіком є втіхою.

«Ми з таких родин, де питання народжувати чи ні навіть не виникає. Скільки Бог дасть, стільки й народжувати будемо. Аби тільки сил давав, здоров’я», – наголосила жінка.

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