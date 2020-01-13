32-річна волинянка народила восьму дитину

Єдиний англомовний телеканал в Україні припинив роботу 11:22
На Дніпропетровщині з озера дістали позашляховик з людьми (ВІДЕО) 10:53
Трюдо про авіакатастрофу: Ми не заспокоїмось, поки не буде справедливості 10:15
Тіла загиблих в Ірані українців повернуть на батьківщину до кінця січня 08:59
Україна знала, що літак збили, але діяла обережно -The Washington Post 08:20
Українці вирішили провчити «Київстар» за підняття тарифів 07:43
На Філіппінах раптово розпочалось виверження вулкану (ВІДЕО) 06:36
ЗМІ США візуалізували момент збиття українського літака (ВІДЕО) 13:57
У страшній трагедії в Тегерані Україна показала, що має на кого покластися – Зеленський 13:07
Президент МАУ відреагував на офіційну причину авіакатастрофи в Тегерані 11:19
Зеленський розповів, яких подільших дій чекає від Ірану 10:44
На Волині жінка народила свою восьму дитину. Народжувати довелось вдома, стало відомо, чому.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 січня, стало відомо про те, що жителька села Стобихівка Камінь-Каширського району Оксана Осадчук народила восьму дитину. Пологи відбулись вдома 32-річної волинянки 1 січня. Подія набула розголосу лише зараз.
Як відомо, 8-м у сім’ї Осадчук став хлопчик.
«Чесно, ніколи не очікувала, що вдома народжуватиму. Та й для медиків, які приймали пологи, це стало справжнім викликом», - розповіла породілля, пояснюючи, що дитина виявилась «поспішайком».
Багатодітна матір зізналась, що бути мамою непросто, а багатодітною – ще важче. Однак поява кожної дитини для неї з чоловіком є втіхою.
«Ми з таких родин, де питання народжувати чи ні навіть не виникає. Скільки Бог дасть, стільки й народжувати будемо. Аби тільки сил давав, здоров’я», – наголосила жінка.
11:53: Названо переможців премії Critics 'Choice Awards 2020
11:22: Єдиний англомовний телеканал в Україні припинив роботу
10:53: На Дніпропетровщині з озера дістали позашляховик з людьми (ВІДЕО)
10:15: Трюдо про авіакатастрофу: Ми не заспокоїмось, поки не буде справедливості
08:59: Тіла загиблих в Ірані українців повернуть на батьківщину до кінця січня
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.