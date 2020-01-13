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В Каліфорнії роздали престижні статуетки Critics 'Choice Awards 2020. З’явився повний список переможців.
Новину передає «Преса України».
У неділю, 12 січня, в Санта-Моніці пройшла щорічна церемонія нагородження премії Critics 'Choice Awards 2020. Вона стала 25 за рахунком. Так, статуетки вручили в галузі кіно і телебачення за 2019 рік. Список переможців виглядає наступним чином.
Кращий фільм – «Одного разу в Голлівуді» Квентіна Тарантіно.
Кращий актор - Хоакін Фенікс ( «Джокер»).
Кращий режисер - Пон Джун-хо, «Паразити»; Сем Мендес, «1917».
Краща жіноча роль - Рене Зеллвегер ( «Джуді»).
Краща чоловіча роль другого плану - Бред Пітт ( «Одного разу в Голлівуді»).
Краща жіноча роль другого плану - Лора Дерн ( «Історія шлюбу»).
Кращий молодий актор - Роман Гріффін Девіс ( «Кролик Джоджо»).
Кращий дизайнер костюмів - Рут Є. Картер ( «Моє ім'я – Долмайт»).
Краща комедія – «Моє ім'я – Долмайт».
Кращий комедійний серіал – «Флібег».
Кращий анімаційний фільм – «Історія іграшок 4».
Кращий бойовик – «Месники: Завершення».
Кращий науково-фантастичний фільм або фільм жахів – «Ми».
11:53: Названо переможців премії Critics 'Choice Awards 2020
11:22: Єдиний англомовний телеканал в Україні припинив роботу
10:53: На Дніпропетровщині з озера дістали позашляховик з людьми (ВІДЕО)
10:15: Трюдо про авіакатастрофу: Ми не заспокоїмось, поки не буде справедливості
08:59: Тіла загиблих в Ірані українців повернуть на батьківщину до кінця січня
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