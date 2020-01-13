Названо переможців премії Critics 'Choice Awards 2020

Аня Мартинюк 13 січня 2020, 11:53

В Каліфорнії роздали престижні статуетки Critics 'Choice Awards 2020. З’явився повний список переможців.

Новину передає «Преса України».

У неділю, 12 січня, в Санта-Моніці пройшла щорічна церемонія нагородження премії Critics 'Choice Awards 2020. Вона стала 25 за рахунком. Так, статуетки вручили в галузі кіно і телебачення за 2019 рік. Список переможців виглядає наступним чином.

Кращий фільм – «Одного разу в Голлівуді» Квентіна Тарантіно.

Кращий актор - Хоакін Фенікс ( «Джокер»).

Кращий режисер - Пон Джун-хо, «Паразити»; Сем Мендес, «1917».

Краща жіноча роль - Рене Зеллвегер ( «Джуді»).

Краща чоловіча роль другого плану - Бред Пітт ( «Одного разу в Голлівуді»).

Краща жіноча роль другого плану - Лора Дерн ( «Історія шлюбу»).

Кращий молодий актор - Роман Гріффін Девіс ( «Кролик Джоджо»).

Кращий дизайнер костюмів - Рут Є. Картер ( «Моє ім'я – Долмайт»).

Краща комедія – «Моє ім'я – Долмайт».

Кращий комедійний серіал – «Флібег».

Кращий анімаційний фільм – «Історія іграшок 4».

Кращий бойовик – «Месники: Завершення».

Кращий науково-фантастичний фільм або фільм жахів – «Ми».