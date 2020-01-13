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UATV остаточно припинив віщання. ЗМІ нагадали причину такого ходу подій.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 13 січня, англомовна редакція українського міжнародного мовника UATV припинила роботу. Як повідомляється, з відповідною ініціативою виступила українська влада, яка дала добро на закриття арабської, кримськотатарської та англомовної редакції UATV.
«Як наслідок, кілька англомовних ведучих попрощалися зі своєю роботою та глядачами у всьому світі», – зазначили на UATV.
За попередніми даними, у лютому 2020 року на базі каналу запрацює російськомовний канал, який віщатиме на непідконтрольній Києву території України.
11:22: Єдиний англомовний телеканал в Україні припинив роботу
10:53: На Дніпропетровщині з озера дістали позашляховик з людьми (ВІДЕО)
10:15: Трюдо про авіакатастрофу: Ми не заспокоїмось, поки не буде справедливості
08:59: Тіла загиблих в Ірані українців повернуть на батьківщину до кінця січня
08:20: Україна знала, що літак збили, але діяла обережно -The Washington Post
07:43: Українці вирішили провчити «Київстар» за підняття тарифів
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