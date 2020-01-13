Єдиний англомовний телеканал в Україні припинив роботу

Аня Мартинюк 13 січня 2020, 11:22

UATV остаточно припинив віщання. ЗМІ нагадали причину такого ходу подій.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 13 січня, англомовна редакція українського міжнародного мовника UATV припинила роботу. Як повідомляється, з відповідною ініціативою виступила українська влада, яка дала добро на закриття арабської, кримськотатарської та англомовної редакції UATV.

«Як наслідок, кілька англомовних ведучих попрощалися зі своєю роботою та глядачами у всьому світі», – зазначили на UATV.

За попередніми даними, у лютому 2020 року на базі каналу запрацює російськомовний канал, який віщатиме на непідконтрольній Києву території України.