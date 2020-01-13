На Дніпропетровщині з озера дістали позашляховик з людьми (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 13 січня 2020, 10:53

Страшна трагедія трапилась у селі Вишневе. Тут позашляховик потрапив у водойму. Всі, хто в ньому знаходились, загинули на місці.

Новину передає «Преса України».

Вчора ввечері, 12 січня, у селі Вишневому, Дніпропетровська область, рятувальники дістали з озера позашляховик Toyota Land Cruiser Prado. В авто знаходилось 4 людини. В тому числі 14-річна дівчинка. Усі померли. Як зазначається, авто знаходилось в п’яти метрах від берега на глибині 2-3 метри.

У прес-центрі Державної служби з надзвичайних ситуацій уточнили, що повідомлення про пригоду поступило о 19:05.

«В салоні транспортного засобу виявлено тіла 4-х загиблих, з них одна дитина - 14-річна дівчинка (дочка власника). Загинули чоловік, дві жінки і дитина», - йдеться у повідомленні.

Обставини події встановлюються.