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Джастін Трюдо заявив, що родичі загиблих в авіакатастрофі отримають відповіді на всі запитання. Він також наголосив, що більшість людей, які сіли на свій останній рейс, планували прилетіти до Канади.
Новину передає «Преса України».
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо пообіцяв родичам 57 канадців, які загинули в результаті збиття українського літака в Ірані, що вони отримають відповіді на свої запитання.
«Ця трагедія ніколи не повинна була відбуватися. Ми не заспокоїмось, поки не знайдемо відповідей. Ми не заспокоїмось, поки не буде справедливості та притягнень до відповідальності», - заявив він у неділю, 12 січня.
З такими словами Трюдо виступив у Едмонтоні. Він також розповів, що багато жертв трагедії прямували до Конади в пошуках нових можливостей для їхніх сімей, але ці сім'ї зараз розбиті горем.
Нагадаємо, 8 січня літак був випадково збитий іранськими ракетами. Всі 176 людей на борту загинули. 138 з них прямували до Канади.
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10:15: Трюдо про авіакатастрофу: Ми не заспокоїмось, поки не буде справедливості
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