Американські рибалки піймали гігантського окуня

Аня Мартинюк 13 січня 2020, 09:42

Біля Флориди піймали рідкісного варшавського окуня. Важить риба 159 кілограмів.

Новину передає «Преса України».

Біля узбережжя Флориди група американських рибалок піймала велетенського варшавського окуня вагою 159 кілограмів. За словами експертів, вік риби приблизно 50 років.

Науково-дослідний інститут FWC риб та дикої природи уточнив, що неймовірний екземпляр був пійманий ще 29 грудня.

«Отримати отоліт цієї риби - надзвичайно цінно, оскільки зразки більш великих та старих риб рідкісні», - наголосили дослідники.

Хоча науково-дослідний інститут FWC риб і дикої природи здивувався рідкісній знахідці, вони закликали рибалок не полювати за ними. Популяція варшавського окуня наразі невідома.