Американські рибалки піймали гігантського окуня

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Біля Флориди піймали рідкісного варшавського окуня. Важить риба 159 кілограмів.
Новину передає «Преса України».
Біля узбережжя Флориди група американських рибалок піймала велетенського варшавського окуня вагою 159 кілограмів. За словами експертів, вік риби приблизно 50 років.
Науково-дослідний інститут FWC риб та дикої природи уточнив, що неймовірний екземпляр був пійманий ще 29 грудня.
«Отримати отоліт цієї риби - надзвичайно цінно, оскільки зразки більш великих та старих риб рідкісні», - наголосили дослідники.
Хоча науково-дослідний інститут FWC риб і дикої природи здивувався рідкісній знахідці, вони закликали рибалок не полювати за ними. Популяція варшавського окуня наразі невідома.
08:59: Тіла загиблих в Ірані українців повернуть на батьківщину до кінця січня
08:20: Україна знала, що літак збили, але діяла обережно -The Washington Post
07:43: Українці вирішили провчити «Київстар» за підняття тарифів
06:36: На Філіппінах раптово розпочалось виверження вулкану (ВІДЕО)
13:57: ЗМІ США візуалізували момент збиття українського літака (ВІДЕО)
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