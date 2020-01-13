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Україна сподівається повернути тіла 11 українців, які перебували на борту літака PS752 до кінця цього тижня.
Новину передає «Преса України».
Президент України Володимир Зеленський заявив у вихідні, що хотів би, щоб тіла загиблих в Ірані українців повернулися додому до 19 січня, щоб їхні родичі могли попрощатися з ними. Про це йдеться у повідомленні на веб-сайті президента.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов тим часом повідомив українській службі BBC, що загиблих, швидше за все, повернуть пізніше.
«Борт Міноборони України повернеться з Тегерана тільки по завершенню всіх процедур і коли ми зможемо забрати тіла всіх 11 громадян України, які загинули в авіакатастрофі. Тридцять відсотків тіл опізнано…Близько 20-21 січня вони повернуться в Україну», - заявив він.
Нагадаємо, 8 січня іранські військові збили український пасажирський літак з 176 людьми на борту. На жаль, усі загинули. Лише через три дні після трагедії Тегеран заявив, що літак був помилково збитий. Дев'ять українців на борту були членами екіпажу, а двоє - пасажирами.
08:59: Тіла загиблих в Ірані українців повернуть на батьківщину до кінця січня
08:20: Україна знала, що літак збили, але діяла обережно -The Washington Post
07:43: Українці вирішили провчити «Київстар» за підняття тарифів
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13:57: ЗМІ США візуалізували момент збиття українського літака (ВІДЕО)
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