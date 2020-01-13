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Тіла загиблих в Ірані українців повернуть на батьківщину до кінця січня

Аня Мартинюк 13 січня 2020, 08:59
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Тіла загиблих в Ірані українців повернуть на батьківщину до кінця січня

Україна сподівається повернути тіла 11 українців, які перебували на борту літака PS752 до кінця цього тижня.

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський заявив у вихідні, що хотів би, щоб тіла загиблих в Ірані українців повернулися додому до 19 січня, щоб їхні родичі могли попрощатися з ними. Про це йдеться у повідомленні на веб-сайті президента.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов тим часом повідомив українській службі BBC, що загиблих, швидше за все, повернуть пізніше.

«Борт Міноборони України повернеться з Тегерана тільки по завершенню всіх процедур і коли ми зможемо забрати тіла всіх 11 громадян України, які загинули в авіакатастрофі. Тридцять відсотків тіл опізнано…Близько 20-21 січня вони повернуться в Україну», - заявив  він.

Нагадаємо, 8 січня іранські військові збили український пасажирський літак з 176 людьми на борту. На жаль, усі загинули. Лише через три дні після трагедії Тегеран заявив, що літак був помилково збитий. Дев'ять українців на борту були членами екіпажу, а двоє - пасажирами.

 

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