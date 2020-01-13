Україна знала, що літак збили, але діяла обережно -The Washington Post

Аня Мартинюк 13 січня 2020, 08:20

Поки інтернет-боти атакують сторінку президента Володимира Зеленського повідомленнями про повільну реакцію на трагедію у Тегерані, впливове американське видання зробило важливу заяву.

Новину передає «Преса України».

Впливове видання The Washington Post повідомило, що українська сторона за декілька годин після авіакатастрофи в Тегерані зробила власне розслідування й прийшла до висновків, що пасажирський літак МАУ було збито. Зокрема, дійти до таких висновків допомогли перші фото уламків літака, на яких були пронизані отвори, які виникли від руйнівних елементів.

«Задовго до того, як Іран визнав збиття рейсу МАУ біля Тегерану в середу, Україна зрозуміла, що літак був знищений ракетою. Але лідери країни обрали ретельний дипломатичний шлях», - відзначило видання.

Також наголошується, що незабаром після авіакатастрофи лідери Канади й Великої Британії заявили, що судно, ймовірно, збили. Тим часом президент України відмовився оголошувати будь-які висновки й попросив союзників поділитися інформацією.

«Ми дійшли до цього висновку перед американцями та канадцями. Україна хотіла, щоб її слідчі зібрали вагомі докази. Чиновники були обережні, щоб уникнути різкої критики з боку Ірану протягом цього часу, щоб забезпечити його співробітництво в розслідуванні», - прокоментував ситуацію секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Тим часом вчена з Центру Вілсона Ніна Янкович додала, що «Зеленський знову пройшов через тонкий дипломатичний баланс і вийшов сухим із води».

«Для політичного новачка у нього, здається, є гостре відчуття, як саме умиротворити протиборчі угруповання, щоб захистити інтереси України», - наголосила вона.