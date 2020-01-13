Українці вирішили провчити «Київстар» за підняття тарифів

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Українські користувачі «Київстар» не посоромились вилити обурення з приводу чергового підняття тарифів у соцмережі.
Новину передає «Преса України».
Оператор мобільного зв’язку «Київстар» вирішив «порадувати» клієнтів піднятям тарифів у 1,5-2 рази у 2020 році. Це не сподобалось абонентам й вони вирішили заявити про свій гнів у соцмережах. Навіть більше, невдоволені таким ходом подій зареєстрували відповідну петицію на сайті президента.
Дехто у соцмережах почав просити порадити альтернативу «Київстару».
«Порадьте хорошого оператора і не за всі гроші, бо Київстар вже охренів», - відзначили у Мережі.
У центрі обслуговування клієнтів "Київстару" у Рівному пояснили, що тарифи ростуть, адже старі втратили актуальність.
Уточнимо, що найдешевший тарифний план з передоплатою обійдеться користувачам у 75 грн на 4 тижні. Журналісти «Радіо трек» тим часом зауважили, що в операторів «Водафон» і «Лайфселл» є тарифи за 60 грн/4 тижні й нижче. «Спілкування без меж» від «Київстару» тепер коштує 125 грн на 28 днів.
До слова, у Водафон та Лайфселл за 125 гривень можна підключити тарифний план «SuperNetPro» та «Жара Go» й отримати 10 та 15 гігабайт мобільного інтернету відповідно плюс дзвінки за кордон проти 3 гігабайт у «Київстар».
У «Київстар» найдорожчий тарифний план коштує 300 гривень, а в операторів «Водафон» і «Лайфселл» 185 та 250 гривень відповідно.
«Можна підсумувати, що «Київстар» у своїх тарифах за передплатою пропонує менше Інтернету та дзвінків. У той же час, їхня фішка – це безліміт для великої кількости додатків і соцмереж + телебачення з 55 каналами. Наскільки це корисно для користувачів смартфонів – незрозуміло», - відзначили журналісти «Радіо Трек».
Також наголошується, що «Водафон» за ті ж гроші пропонує більше Інтернету та зручніші тарифи для дзвінків на інші мережі та за кордон. «Лайфселл» тим часом розщедрився на Інетрнет та кількість дзвінків на інші мережі. Проте не пропонує безлімітного Інтернету.
08:20: Україна знала, що літак збили, але діяла обережно -The Washington Post
07:43: Українці вирішили провчити «Київстар» за підняття тарифів
06:36: На Філіппінах раптово розпочалось виверження вулкану (ВІДЕО)
13:57: ЗМІ США візуалізували момент збиття українського літака (ВІДЕО)
13:07: У страшній трагедії в Тегерані Україна показала, що має на кого покластися – Зеленський
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