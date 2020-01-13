На Рівненщині піймали мопедиста з мішком бурштину

Аня Мартинюк 13 січня 2020, 07:01

Бурштинокопачі продовжують ґвалтувати землі Полісся. Поліція затримала молодого чоловіка, який на мопеді вивозив мішок із сонячним камінням.

Новину передає «Преса України».

11 січня, у селі Вовчиці Зарічненського району Рівненської області поліцейські зупинили мопед, який перевозив чималий мішок. Однак увагу правоохоронців привернула відсутність номерних знаків.

Встановлено, що водій мопеду «Viper» - 21-річний житель села Бір. Він перевозив бурштин-сирець вагою 41 кілограм. Кому належить сонячне каміння молодик не відповів.

В результаті за фактом перевезення бурштину, законність походження якого не підтверджується відповідними документами, розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 240-1 КК України. Сонячне каміння відправлено на експертизу, мопед – на територію відділення поліції.

Наразі встановлюється, кому належить бурштин. Винуватця чекає штраф від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеження волі на строк від 2 до 3 років, або позбавленням волі на строк від 2 до 3 років.