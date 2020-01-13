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На Філіппінах раптово розпочалось виверження вулкану (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 13 січня 2020, 06:36
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На Філіппінах раптово розпочалось виверження вулкану (ВІДЕО)

Розпочалось виверження вулкану на Філіппінах. Люди в паніці.

Новину передає «Преса України».

На Філіппінах гучно прокинувся вулкан Таал. Сьогодні, 13 січня, позпалена лава почала випливала з філіппінського вулкана після раптового виверження попелу та пари, яке відбулось днем раніше. Це змусило жителів села Тагайтай, а це 8000 людей, тікати. Також були закриті міжнародний аеропорт, офіси та школи Маніли.

Повідомлень про жертв чи великі збитки від виверження вулкана Таал не надходили.

«Хмари попелу простягнулись на понад 100 кілометрів на північ, досягнувши столиці Маніли. Скасовано понад 240 міжнародних та внутрішніх рейсів», - відзначили ЗМІ.

За словами мера Вілсона Мараліта, люди почали панікувати, адже вони бажають врятувати свої засоби для існування, своїх свиней та стада корів.

 

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