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ЗМІ США візуалізували момент збиття українського літака (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 11 січня 2020, 13:57
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ЗМІ США візуалізували момент збиття українського літака (ВІДЕО)

Американські ЗМІ повідомили, що в український пасажирський літак могли потрапити дві ракети. Як це було, показано в анімаційному ролику.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 січня, телеканал CBS News представив сюжет, присвячений авіакатастрофі в Тегерані. Так, американські журналісти показали, як ракета могла поцілити в український пасажирський літак, який перевозив 176 людей.

Відомо, що журналісти використали інформацію, отриману від джерел в розвідці США.

«Американська розвідка перехопила сигнали іранських радарів, зосереджених на літаку. Американські супутники засікли дві запущені ракети "земля-повітря" з подальшим їх вибухом», - розповіли журналісти.

Також на відео показано, що сигнали іранських радарів сконцентровані на носі літака та збоку від нього. Раніше ЗМІ зазначали, що в літак МАУ могли поцілити дві ракети від російського ЗРК «Тор-М1».

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