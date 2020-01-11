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Американські ЗМІ повідомили, що в український пасажирський літак могли потрапити дві ракети. Як це було, показано в анімаційному ролику.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 січня, телеканал CBS News представив сюжет, присвячений авіакатастрофі в Тегерані. Так, американські журналісти показали, як ракета могла поцілити в український пасажирський літак, який перевозив 176 людей.
Відомо, що журналісти використали інформацію, отриману від джерел в розвідці США.
«Американська розвідка перехопила сигнали іранських радарів, зосереджених на літаку. Американські супутники засікли дві запущені ракети "земля-повітря" з подальшим їх вибухом», - розповіли журналісти.
Також на відео показано, що сигнали іранських радарів сконцентровані на носі літака та збоку від нього. Раніше ЗМІ зазначали, що в літак МАУ могли поцілити дві ракети від російського ЗРК «Тор-М1».
13:57: ЗМІ США візуалізували момент збиття українського літака (ВІДЕО)
13:07: У страшній трагедії в Тегерані Україна показала, що має на кого покластися – Зеленський
11:19: Президент МАУ відреагував на офіційну причину авіакатастрофи в Тегерані
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