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Біллі Айліш показала відео з відпочинку на Гавайях

Аня Мартинюк 11 січня 2020, 13:32
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Біллі Айліш показала відео з відпочинку на Гавайях

Біллі Айліш, яка старанно ховає фігуру під мішкуватим одягом, вирішила поділитись відео, де вона позує у купальнику.

Новину передає «Преса України».

Відома американська зірка Біллі Айліш представила у соцмережі фото та відео з відпочинку на Гавайях. Зокрема, молода зірка вперше показала себе у купальнику.

18-річна хітмейкерка, як відомо, взяла на відпочинок подругу Дрю. З нею вона купалась у басейні, каталась на човні та сиділа на побережжі моря.

Прихильники знаменитості спочатку припустили, що Біллі Айліш, може мати нетрадиційну орієнтацію. Однак інша частина фанів зірки заперечила це.

Нагадаємо, раніше співачка заявляла, що увага до її тіла їй не приємна. Тому вона обирає для себе мішкуватий одяг.

 

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