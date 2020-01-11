У страшній трагедії в Тегерані Україна показала, що має на кого покластися – Зеленський

Аня Мартинюк 11 січня 2020, 13:07

Володимир Зеленський заявив, що експерти, оперативний штаб РНБО працювали ретельно й цілодобово для якнайшвидшого встановлення істини в трагедії, яка трапилась в Ірані.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 січня, президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна має на кого покластися. Так, він зауважив, що причина трагедії в Тегерані уже відома й українська сторона постійно отримувала всю необхідну інформацію.

«Висока професійність, оперативність і відданість. У страшній трагедії в Тегерані Україна показала, що має на кого покластися. І оперативний штаб при РНБО в цілому, і група експертів в Ірані зокрема працювали цілодобово й ретельно. Їм надавали всю потрібну інформацію. Україна вже знає причину трагічної загибелі 176 людей, але повинна продовжити роботу для завершення юридичної частини розслідування. Вічна пам’ять загиблим», - написав він.

Тим часом в Офісі президента повідомили, що фахівці, які відправились в Іран, отримуючи всю необхідну інформацію, зрозуміли, що розслідування відбудеться у стислі терміни. Також наголошується, що політична частина роботи завершена, залишилися юридичні процедури.