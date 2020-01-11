Кернес дозволив собі королівський відпочинок

Аня Мартинюк 11 січня 2020, 12:35

Геннадій Кернес разом з цивільною дружиною провів тиждень в Італії. Журналісти превели деталі розкішного відпочинку харківського мера.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 січня, представники «Схем» повідомили, що мер Харкова Геннадій Кернес дозволив собі розкішний відпочинок. Так він відправився на тиждень у північну частину Італії. Встановлено, що 10 січня Кернес прилетів з Больцано до Харкова приватним чартером.

«Літак Cessna 560 Citation XLS+ з бортовим номером YU-PBB приземлився в аеропорту, де Кернеса чекало його авто. Приватну автівку Кернеса окремо пустили на територію аеропорту», - відзначили журналісти.

Відомо, що на відпочинку Кернес перебував разом з цивільною дружиною Оксаною Гайсинською. За словами журналістів, переліт з Харкова до Больдано коштує 30 тисяч євро.

Не пошкодував для себе Кернес й грошей на готель Palace Merano, де вартість номера стартує від 300 євро на добу.