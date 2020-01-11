У Борисполі поліцейське авто збило пішохода

Аня Мартинюк 11 січня 2020, 11:57

На жаль, від отриманих травм чоловік помер.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 січня, у Борисполі поліцейський автомобіль збив людину. ДТП трапилась о 7 ранку. Як відомо, службове авто мчало на швидкості. На жаль, чоловік, який стояв поблизу пішохідного переходу, потрапив під його колеса. Вижити йому не вдалось.

Як зазначили у поліції, особа загиблого встановлена. Тим часом у спільноті «Київ оперативний» розповіли, що аварія трапилась в умовах обмеженої видимості.

«Після скоєння ДТП поліцейські одразу на місце події викликали швидку медичну допомогу, слідчо-оперативну групу, повідомили про трагедію працівникам Державного бюро розслідувань. Встановлено, що аварія сталася на неосвітленій ділянці дороги у той час, коли поліцейські їхали на виконання службового завдання», - йдеться у повідомленні.

Наразі триває розслідування.