Президент МАУ відреагував на офіційну причину авіакатастрофи в Тегерані

Аня Мартинюк 11 січня 2020, 11:19

Євген Дихне подякував усім небайдужим та зазначив, що не сумнівався у тому, що ні екіпаж, ні літак компанії не могли бути причиною трагедії.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 січня, президент МАУ Євген Дихне відреагував на заяву Ірану про те, що український літак PS752 зазнав аварії у Тегерані через влучення ракети. У соцмережі Євген Дихне написав, що не сумнівався у тому, що аварія не була випадковою.

«Ми ні на одну секунду не сумнівалися в тому, що наш екіпаж і наш літак не могли стати причиною цієї страшної, жахливої авіакатастрофи», - зазначив Дихне.

Президент МАУ також подякував усім думаючим і тим, хто аналізував ситуацію.

«Це були наші найкращі хлопці і дівчата. Кращі. Ми сумуємо, і з нами сумує без перебільшення весь світ. 167 загублених людських життів. 9 членів нашого екіпажу. PS752», - написав він.

Тим часом інтернет-спільнота закликала керівництво МАУ зробити правильні висновки після трагедії і зробить все можливе, щоб екіпажі почувався безпечно.

«І щоб він був впевнений, що їх цінують, що рідна компанія завжди їх захистить і ніколи не кине "під танки". Людське життя дорожче за гроші!» - з’явилось у коментарях.