Президент МАУ відреагував на офіційну причину авіакатастрофи в Тегерані

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Євген Дихне подякував усім небайдужим та зазначив, що не сумнівався у тому, що ні екіпаж, ні літак компанії не могли бути причиною трагедії.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 11 січня, президент МАУ Євген Дихне відреагував на заяву Ірану про те, що український літак PS752 зазнав аварії у Тегерані через влучення ракети. У соцмережі Євген Дихне написав, що не сумнівався у тому, що аварія не була випадковою.
«Ми ні на одну секунду не сумнівалися в тому, що наш екіпаж і наш літак не могли стати причиною цієї страшної, жахливої авіакатастрофи», - зазначив Дихне.
Президент МАУ також подякував усім думаючим і тим, хто аналізував ситуацію.
«Це були наші найкращі хлопці і дівчата. Кращі. Ми сумуємо, і з нами сумує без перебільшення весь світ. 167 загублених людських життів. 9 членів нашого екіпажу. PS752», - написав він.
Тим часом інтернет-спільнота закликала керівництво МАУ зробити правильні висновки після трагедії і зробить все можливе, щоб екіпажі почувався безпечно.
«І щоб він був впевнений, що їх цінують, що рідна компанія завжди їх захистить і ніколи не кине "під танки". Людське життя дорожче за гроші!» - з’явилось у коментарях.
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