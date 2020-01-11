Зеленський розповів, яких подільших дій чекає від Ірану

Аня Мартинюк 11 січня 2020, 10:44

Володмир Зеленський наполіг на цілковитому визнанні вини.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 11 січня, президент України Володимир Зеленський зазначив у соцмережі, що Іран визнав провину у збитті українського літака.

«Ранок сьогодні не був добрим, але приніс правду. Ще до закінчення роботи міжнародної комісії Іран визнав свою провину в збитті українського літака. Але наполягаємо на цілковитому визнанні вини», - написав він.

Так, президент зазначив, що українська сторона очікує, що Іран проведе повне розслідування й винні будуть покарані. Крім того, Зеленський зазначив, що має відбутись повернення тіл загиблих, виплата компенсацій. Український лідер також чекає офіційні вибачення по дипломатичних каналах.

«Сподіваємося, що розслідування надалі відбуватиметься без штучних затримок і перепон. Наші 45 фахівців мають отримати повний доступ і взаємодію для встановлення справедливості», - підсумував він.

Як повідомлялось раніше, сьогодні зранку державне телебачення Ірану повідомило, що український пасажирський літак збила ракета. Однак, випадково. Іранський президент приніс вибачення у зв’язку з таким ходом подій.