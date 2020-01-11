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Іран визнав, що збив український авіалайнер

Аня Мартинюк 11 січня 2020, 07:50
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Іран визнав, що збив український авіалайнер

Іран зробив важливу заяву. Український літак дійсно був збитий ракетой. Проте, ненавмисно. Іранський президент вибачився за інцидент.

Новину повідомляє «Преса України».

Сьогодні, 11 січня, в Ірані випустили заяву з приводу авіакатастрофи пасажирського літака МАУ. На держтелебаченні Ірану заявили, що повітряне судно помилково було збите ракетою. 

Президент Ірану Хассан Рухані вибачився за інцидент.

«Ісламська Республіка Іран глибоко шкодує про цю згубну помилку. Мої думки та молитви йдуть до всіх траурних родин. Висловлюю найщиріші співчуття», - заявив він.

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф написав тим часом у соцмережі: «Сумний день. Попередні висновки внутрішнього розслідування збройними силами: людська помилка під час кризи, спричиненою авантюризмом США, призвела до катастрофи. Наші глибокі жалі, вибачення та співчуття нашому народу, родинам усіх жертв та іншим постраждалим країнам».

Як зазначається, літак помилково було визначено за ворожу ціль. В результаті повітряне судно з 176 людьми на борту зазнало краху.

«Військові були на найвищому рівні готовності» на тлі посиленої напруженості зі США», - нагадав Джавад Заріф.

Також зазначається, що військові системи будуть модернізовані, щоб не допустити таких помилок. Крім того, відповідальні сторони будуть скеровані до судового департаменту у складі військових та притягнуті до відповідальності.

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