Писатель Артур Балаев - Президенту Украины: "Владимир Александрович, возлюбив украинцев, вы спасете от смерти десятки тысяч евреев..."

zmxn 10 січня 2020, 15:11

...Вместо предисловия: "Исследовании "ADL Global 100 Index" показали, что за истекшие четыре года в Украине резко вырос уровень антисемитизма и является отныне одним из самых высоких в Европе"...

...Господин президент! Владимир Александрович! Начиная с 2014 года, впервые с момента поселения евреев в Украине, команда с длинной еврейской фамилией: Вальцман-Гройсман-Сатановская- Яценюк овладела абсолютной полнотой власти. А в 2019 году передала эстафетную палочку новой команде с такой же длинной еврейской фамилией: Богдан-Шефир-Коломойский- Зеленский. Да, вся государственная и финансовая власть на протяжении шести лет находится исключительно в еврейских руках. Такой шанс выпадает раз в тысячу лет. Но как вы, господин президент, собираетесь употребить ее? Что вы собираетесь делать с Украиной дальше? Продолжать топить ее в хаосе нищеты, в которую повергла страну команда Порошенко, сделав ее самым бедным государством Европы? Или же поднять из грязи? И чувствуете ли вы свою ответственность перед украинским народом? Ведь вы, реально став президентом Украины, продолжаете играть роль "киношного" Голобородько: несмотря на вашу сладкоголосую риторику, жизнь простых украинцев не меняется к лучшему. И ощущаете ли всю меру риска, которому подвергаете свой, еврейский народ, в случае окончательного обвала Украины в пропасть?

...Статистика подтверждает тот факт, что антисемитские погромы сегодня реальны, как никогда. И они могут обратиться в новый Холокост - как вы этого не понимаете?! Ведь заоблачные цены на коммунальные услуги, медикаменты и продукты питания приблизили кошмар социального безумия. Но вы - я имею в виду и лично вас, и всех остальных евреев-чиновников и евреев-олигархов - так и не осознали это, как еврейскую трагедию. Так уж случилось, что при распаде СССР евреи смогли оказаться ближе всех к огромному пирогу. Еврейский талант, еврейская смекалка и сила воли помогли вам не упустить эту удачу и приумножить ее. Но если вы думаете, что это ваша личная заслуга, то вы заблуждаетесь! А если полагаете, что просто так, ни за что, избраны Богом стать суперфинансистами, олигархами, премьер-министрами и президентами, вы просто тяжко грешите. Да, вы - избранники Божьи! Но вы избраны Господом не для личного обогащения, а токмо для того, чтобы вывести народы мира из язычества и варварства в мир десяти заповедей цивилизации - не убий, не укради, не желай дома ближнего своего и т. д.... Посему вам и даны таланты, сметливость, быстрота ума и та самая воля, которой вы так гордитесь. Когда каждый из нас окажется там, наверху, всем предстоит держать ответ перед Богом. И вас, евреев, Господь непременно спросит: "На что ты его употребил, который я тебе дал? На приобщение к цивилизации народа, к которому я тебя послал? К его процветанию? Или ты воспользовался моим даром для того, чтобы набить свой сейф миллиардами?". И отвечать мы будем соответственно размеру полученного дара и нашим способам его употребления. Но ведь мы с вами, если честно, атеисты, Владимир Александрович; и ваши друзья-олигархи тоже. Поэтому загробные кары нам не страшны - верно? Мы же выше этих пошлых и детских сентенций. Как говорится, не учите меня жить, лучше помогите материально. И я хочу сказать вам совершенно материально: забудем на минуту о десятках тысяч евреев, которых при первой волне погромов вырежут новые украинские черносотенцы, забудем об их детях и матерях. Но даже если, забыв о них, вы успеете улететь из Украины на своих личных самолетах в Израиль, Швейцарию или США, вы все равно будете кончеными людьми - ведь вы потеряете доступ к рычагам власти и экономики этой страны. Вы станете просто беженцами на иноязычной чужбине. Для вас это будет смерти подобно - даже при наличии ваших счетов в швейцарских банках. Просто взгляните на сегодняшнего Януковича! И потому тот факт, что ни свой Божий дар, ни свои деньги вы все еще не употребили на благо этой страны и этого народа, - это самоубийству подобно. Увы, когда в Германии все немецкие деньги оказались в руках еврейских банкиров, думавших лишь о приумножении своих богатств и власти, там появился Гитлер. И закончилось это Холокостом. Новые же украинские чернорубашечники и фашисты могут взойти при вас на тучной ниве украинской беды и нищеты. И если вы хотите знать, чем это может закончиться, просто возьмите кинохронику Освенцима и просто посмотрите в глаза тем еврейским детишкам, которые стоят там за колючей проволокой. А ведь немцы были великой, цивилизованной европейской нацией! Ни один их поэт не сказал о них: "Страшен немецкий бунт, бессмысленный и беспощадный". Социологи утверждают, что в Украине резко вырос уровень антисемитизма, а потому - еврейские погромы - это сегодня реальность: вы слышите меня?. В 1953 в Полтаве евреи пережили ад. Тогда, в период "дела врачей", на полтавском Подоле начались настоящие погромы, и еврейские семьи, забаррикадировавшись в квартирах, трое суток не выходили на улицу, а когда вышли, то прочли на своем крыльце "Жиды, мы вашей кровью крыши мазать будем!". Мне сегодня жутко представить себе такое... А вам, Владимир Александрович, - не страшно?... Поверьте, это легко начинается! Только дайте нищим и озлобленным людям гарантию безнаказанности. И они пойдут жечь, насиловать, грабить и убивать. Везде: и в Полтаве, и в Киеве, и в Днепре, и в Одессе. В Баку, откуда я родом, в советское время жил один богатый еврей - Леонид. Однажды его разбудили среди ночи. В прихожей рыдали две азербайджанки: "Наш отец умер, он в морге, и врачи собираются его препарировать. Но мусульманский закон запрещает это. Помогите!". Леонид поехал в больницу, нашел дежурного врача и сказал ему: "Как же ты, азербайджанец, нарушаешь закон своего народа? И я, еврей, должен просить тебя уважать твой мусульманский обычай?!". Он дал врачу взятку и выкупил тело умершего. У того еврея была всебакинская репутация благотворителя. Знаете, Владимир Александрович, чем это обернулось? Спустя годы, в конце 80-х, в Баку начались армянские погромы. Возлюбленная Леонида, армянка Ада, бежала из дома и спряталась у своей бабушки. Он приехал за ней, чтобы вывезти из Баку По дороге в аэропорт Ада захотела в последний раз взглянуть на свой дом. Леонид привез ее к ее дому: забор был сломан, сад разбит, строение сожжено. Ада ходила по руинам и собирала семейные фотографии. И в это время во двор ворвались погромщики; их было около 200 человек, в руках - топоры, дубины, обрезки труб. Они шли прямо на несчастных и было ясно, что те погибнут. Но вперед вдруг выскочил какой-то старик: "Стойте! Я знаю этого человека! Он всегда делал нам только добро! Клянусь предками - весь Баку знает этого еврея! Он должен уйти отсюда живым!". И погромщики расступились, и сделали живой коридор. И Леонид с Адой прошли сквозь эту толпу, сели в машину и уехали. ТАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ КАЖДЫЙ ЕВРЕЙ! Деньги, которые дает евреям Бог, даны не для вас, а через вас - тем людям, среди которых вы живете. И тогда ваши прибыли будут приумножаться - по воле Его. И только тогда вы - евреи! Сегодня народ, среди которого вы живете, в настоящей беде. В стране идет война, царит бедность, отчаяние, безработица, мародерство чиновников и бандитов. Так сделайте вы, евреи так, чтобы украинцы захотели поставить вам памятники при жизни на центральных площадях своих мегаполисов! Не "жидитесь" и помогите этому народу в его кровавом переходе от русского коммунизма к европейской цивилизации! Возлюбите же украинцев, помогите им.. Но пока что вы их не любите, и не помогаете. Ибо все, что вы сделали для украинского народа за истекшие девять месяцев - это "наладили туристический бизнес с Оманом" и попытались выставить на торги национальное богатство - украинский чернозем.... Скиньтесь же мозгами, талантами, сноровкой, природной и Божьей сметливостью, употребите всю свою силу, волю, власть и богатство на спасение Украины из пропасти и излечение ее от лагерно-совковой морали и этики! Люди, которых вы спасете, никогда не допустят погромов, а ваши еврейские матери, скажут вам тихое "мазул тоф!". А иначе какой-нибудь очередной Климов напишет роман "Еврейская власть" об истреблении евреями украинской нации. Вы этого хотите, Владимир Александрович? (Эдуард Тополь, писатель) P.S. Да-да, г-н президент, именно Эдуард Тополь! Это обращение было написано им в далеком 1998 году в адрес евреев-олигархов, которые в тот период реально управляли РФ: Березовскому-Гусинскому- Ходорковскому. Я мог бы и сам написать Вам письмо, но потом решил: будет лучше, если за меня это сделает мой земляк, бакинец, писатель-еврей. Я лишь подкорректировал текст. Напомню вам: все трое олигархов сочли это гениальное эссе вздором и белибердой и только посмеялись над Эдуардом Тополем. Но чем это закончилось для всех троих - помните? Смертью, тюрьмой и изгнанием из страны. А еще возвратом тоталитаризма в Российскую Федерацию и рождением в Кремле нового Гитлера. И когда кремлевская хунта творила над ними свой Холокост, никто из русских не протестовал - желающих не было! Ибо ничего, кроме коррупции, нищеты и хаоса евреи-олигархи не возложили на алтарь российского социума. Давайте уже говорить правду самим себе: сегодня только глухой не слышит все больше и больше усиливающиеся антисемитские настроения в украинском обществе. Ибо преданы идеалы Майдана, ибо вчерашние убийцы украинских патриотов правят бал при вашем молчаливом правлении, ибо старая власть делала деньги на коррупции, а новая - на крови собственного народа. И САМОЕ ГЛАВНОЕ! ! Даже если вы успеете улететь на своих личных самолетах от гнева народного, подумайте, что ожидает тех, кто останется? Десятки тысяч евреев: журналистов, программистов, рестораторов, ювелиров, маркетологов, менеджеров - которые честно зарабатывают своей хлеб и по-настоящему любят Украину ? Вы бросите их под ножи антисемитов? Какой же вы после этого еврей?...

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм"