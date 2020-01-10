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Зеленський зустрівся з родичами загиблих в авіакатастрофі в Ірані

Аня Мартинюк 10 січня 2020, 11:43
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Зеленський зустрівся з родичами загиблих в авіакатастрофі в Ірані

Володимир Зеленський пообіцяв допомогти сім’ям загиблих в авіакатастрофі українців. 

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з родичами загиблих в авіакатастрофі українців. Про це він написав у соцмережі. Зокрема, український лідер пообіцяв, що держава підтримає фінансово й дасть відповіді на запитання.

«Розумію, що жодні слова підтримки не заглушать їхнього пекельного болю. Держава надасть їм усю необхідну допомогу, зокрема фінансову. Розумію, що жодні виплати не повернуть їм рідних людей. Мабуть, найважливіше, що може й повинна зробити для них держава, – це дати вичерпні відповіді щодо всіх обставин трагедії. Запевнив, що ми зі свого боку робимо все можливе для встановлення правди. Україна обов’язково її дізнається. Бережімо одне одного!» - написав він.

Згодом президент додав, що комісія з розслідування причин катастрофи продовжує працювати. Він також заявив, що версія про влучання ракети не виключається.

«Але станом на сьогодні (10 січня – ред.) не є підтвердженою», - наголосив Зеленський.

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